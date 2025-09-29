26,513.93
+385.73
(+1.48%)
26,509
+376
(+1.44%)
低水5
9,420.06
+116.96
(+1.26%)
6,307.38
+112.27
(+1.81%)
1,207.55億
3,832.89
+4.78
(+0.125%)
4,578.81
+28.76
(+0.632%)
13,390.69
+181.69
(+1.376%)
2,612.47
+11.03
(+0.42%)
111,698.9200
-465.0400
(-0.415%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.2080
休市港股: 10月1日休市；滬深港通 (北向): 10月1日至10月8日休市；滬深港通 (南向): 10月1日至10月8日休市
恒生指數
26,513.93
+385.73
(+1.48%)
期指
低水5
26,509
+376
(+1.44%)
國企指數
9,420.06
+116.96
(+1.26%)
科技指數
6,307.38
+112.27
(+1.81%)
大市成交
1,207.55億
股票
1,038.65億
(86.013%)
窩輪
63.81億
(5.284%)
牛熊證
105.09億
(8.703%)
即時更新：29/09/2025 10:51
可賣空股票總成交
2,923.39億
主板賣空
437.85億
(14.977%)
更新：26/09/2025 16:59
上証指數
成交：4,692.21億
3,832.89
+4.78
(+0.125%)
滬深300
4,578.81
+28.76
(+0.632%)
深証成指
13,390.69
+181.69
(+1.376%)
MSCI中國A50
2,612.47
+11.03
(+0.42%)
比特幣
資料由Binance提供
111,698.9200
-465.0400
(-0.415%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2080
