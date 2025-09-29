29/09/2025 11:35
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息連跌三日報3.6厘
《經濟通通訊社29日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息報3.59804厘，跌0.857基點，並連跌三日；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.52714厘，升0.678基點。
隔夜息報3.71536厘，跌21.488基點；一周拆息跌0.809基點，報4.20298厘，兩周則跌3.488基點，報4.02357厘。長息方面，六個月拆息跌1.607基點，報3.41429厘，一年期則升0.732基點，報3.38905厘。
港元匯價今日在7.7814-7.7794之間上落，最新報7.7807。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報3.71536厘，跌21.488基點；一周拆息跌0.809基點，報4.20298厘，兩周則跌3.488基點，報4.02357厘。長息方面，六個月拆息跌1.607基點，報3.41429厘，一年期則升0.732基點，報3.38905厘。
港元匯價今日在7.7814-7.7794之間上落，最新報7.7807。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.71536
|-21.488
|一周
|4.20298
|-0.809
|兩周
|4.02357
|-3.488
|一個月
|3.59804
|-0.857
|兩個月
|3.51006
|+2.784
|三個月
|3.52714
|+0.678
|六個月
|3.41429
|-1.607
|一年
|3.38905
|+0.732
資料來源：香港銀行公會