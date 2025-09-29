29/09/2025 17:31

證監會：香港證券業上半年淨盈利增加14%至289億元，C組經紀行淨盈利增加逾倍

《經濟通通訊社29日專訊》證監會發布最新一份證券業財務回顧報告。報告指出，香港證券業在今年上半年維持穩定增長，其淨盈利在創新高的交易額帶動下增加14%至289億元。



今年上半年，所有證券交易商及證券保證金融資人的交易總額創下99.2萬億元的紀錄，較2024年下半年增加22%，按年則上升57%。交易佣金穩步增長，加上開支及利息支出減少，均帶動盈利上升。增速較高的收入分項包括來自證券交易的淨佣金收入以及就機構融資提供意見的收入，分別增加23%至136億元及增加33%至20億元。



至於聯交所參與者方面，A組、B組及C組經紀行分別錄得57億元、74億元及25億元的淨盈利總額。所有聯交所參與者的合計淨盈利總額為156億元，較之前六個月增加34%。值得注意的是，C組經紀行的淨盈利增加104%。



截至2025年6月30日，所有證券交易商及證券保證金融資人的活躍客戶數目為480萬，較2024年12月31日增加9%。首五大證券交易商的活躍證券客戶約佔全港總數的一半。(bn)