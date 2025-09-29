29/09/2025 09:57

《真知灼見－溫灼培》美元料弱，惟難大跌

《真知灼見》過去兩周，市場以美國聯儲局重啟減息周期為由，先將美匯推低至近96，然而隨著美國次季GDP被大幅向上修正，市場解讀為這將使聯儲局不急於減息，美匯又隨即被拉回上98水平。這使得美元在這兩周出現大幅波動，但實際上卻未能擺脫自8月初以來的橫行局面。美國次季消費力強勁，不排除與消費者在對等關稅實施前加緊購買有關。不過，對等關稅已於8月1日正式生效，因此可以預見美國第三季經濟前景將不容樂觀。在聯儲局進入新一輪減息周期的背景下，料美元在第四季將持續走弱，並有機會向95進發。



*歐日英貨幣各有其本身問題*



美元前景雖然被看淡，但卻相信美元大跌機會微。儘管聯儲局重啟減息周期對美元不利，但歐元、日圓及英鎊等卻各自有其問題。法國貝魯政府下台後，當地工會仍不罷休，號召會員於10月2日舉行另一場罷工及示威，而評級機構惠譽已將法國的主權信用評級下調至A+，顯示對這個歐盟第二大經濟體的財政信心下降。法國問題愈是拖長，對歐元愈不利。



再看日本，該國同樣面臨政治不穩局面，10月4日誰來領導自民黨仍是未知數。若候選人大熱高市早苗勝出，市場擔心她是否會主張財政擴張並反對加息，這對日圓將不利。



至於英國，政府在新財年（自4月1日起）截至8月底的首5個月內，新增債務達838億英鎊，超出工黨政府原先預測的新增債務水平達114億英鎊。這一情況令市場擔心在11月26日公布的《財政預算案》，財長李韻晴可能會擴大加稅，從而損害經濟，對英鎊不利。



*留意10月1日美國政府會否停擺*



轉看本周市場焦點。美國總統特朗普在過去的周末表示，今天（29日）將與國會的共和黨和民主黨領袖會面，尋求在10月1日的最後期限前達成協議，以通過撥款，確保聯邦政府繼續運作，避免停擺。據了解，美國國會尚未批准先前支出法案到期後的新支出。如果方案未能通過，到10月1日限期後，美國政府是否會全面停止運作？這並不一定。由於不同聯邦機構的資金來源各異，各部門受影響的程度也會有所不同。然而，倘若在10月1日國會仍未批出撥款，部分政府部門將無法避免受到影響。



*本周重點看美國就業報告*



本周二（30日），澳洲央行將議息，維持息率不變是意料中事，市場關注面對偏高的通脹率，澳洲央行會否暗示今年內也將難於減息。周三（10月1日），日本央行將公布第三季短觀經濟報告，重點觀察如何看待其經濟及貨幣政策前景。而同一天，還有歐元區公布9月CPI通脹數字，亦值得留意，按理，以現今2厘息，市場普遍預期歐洲央行已完成其減息周期。到周五（10月3日），重點將落在美國公布的9月就業報告上，市場估計美國9月非農新增職位將從8月的2.2萬份增至4.2萬份，即使結果與市場預期相若，這也會是一個較疲弱的數字；至於失業率，市場估計將維持不變於4.3%水平。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



