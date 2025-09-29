29/09/2025 19:15

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

2025年9月29日，香港銀色債券（保底息3.85%）截止認購，滙豐、中銀香港及渣打等銀行通報總認購金額及人數均創新高，平均認購金額26萬至28萬元，最高單筆逾180手。



事實要點：

▷ 工銀亞洲最高認購逾180手（唯一性描述）

▷ 信銀國際錄數十單100萬元大額認購

▷ 平均認購金額26萬至28萬元（滙豐/中銀/渣打/恒生）

▷ 中銀香港認購金額較去年增逾40%

▷ 恒生銀行認購金額年增43% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社29日專訊》保底息達3.85厘的銀色債券今日截止認購，滙豐、中銀香港(02388)及渣打香港齊表示，認購金額及認購人數均創新高。綜合銀行回應，是次銀債認購反應熱烈，平均認購金額達26萬至28萬元。*滙豐:申請宗數及總認購金額均創新高*滙豐發言人表示，利率趨向下跌大大提升了新一批銀債的吸引力，因年長投資者能藉此鎖定穩定和收益較高的現金流。滙豐接獲的銀債申請宗數、總認購金額均創歷史新高。超過半數的申請經由數碼渠道遞交；另外，約有兩成的申請人是首次經滙豐參與認購銀債。*中銀香港:客戶平均認購約26手*中銀香港公布，第十批銀色債券認購反應熱烈，經該行認購銀色債券的金額及人數均創下歷年新高，其中認購金額較去年增加超過四成。今年客戶平均認購約26手，較去年平均約22手為高，大多客戶經手機及網上銀行等線上渠道認購。隨著市場步入減息周期，相信年長客戶會持有這批銀債至到期日，以穩定收取利息。*渣打:總認購申請及金額均創歷年新高*渣打表示，該行客戶認購新一批銀色債券反應熱烈，總認購申請及金額均創歷年新高，客戶平均認購28手，較去年上升。當中不少客戶透過數碼渠道遞交申請，而這類客戶的平均認購金額較去年增加10%。*恒生:平均認購金額約為27萬元*恒生銀行(00011)投資及財富管理部主管連錦東表示，恒生客戶認購第十批銀色債券的反應熱烈，總認購人數比較上一批增加25%，認購金額亦增長43%，反映能提供穩定收益的產品備受市場追捧。此外，是次錄得的平均認購金額約為27萬元。其中透過數碼渠道認購的總人數及金額亦有所增加。*工銀亞洲:每人平均認購28手，最高認購逾180手*中國工商銀行（亞洲）表示，銀債認購反應踴躍，整體銷售情況符合預期。經該行認購是次銀債的金額比去年上升超過兩成，每人平均認購28手，最高認購手數超過180手，當中有約三成客戶為首次認購銀債，反映今批銀債具吸引力。該行提供電子及分行渠道供客戶認購，接近七成客戶是透過電子渠道認購，透過電子渠道認購金額與去年相若。*信銀國際:有數十單100萬元大額認購*中信銀行（國際）表示，接獲的銀債認購反應熱烈，認購總額比前一批銀債增加逾一成，平均認購金額為28萬元，比前一批銀債有所上升，亦有數十單100萬元的大額認購。(bi)