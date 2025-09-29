29/09/2025 10:31

富達國際2025年9月指出，美國關稅致全球供應鏈調整，中國藉自動化及工業升級維持低成本製造競爭力，亞洲出口商提前出貨因應，AI相關產品受衝擊較輕。



事實要點：

▷ 美國實際徵收關稅預期達15-16%（逐步上升）

▷ 中國低成本製造領域仍具競爭力（自動化技術應用）

▷ 台灣及南韓半導體出口受惠全球AI需求（關稅挑戰下表現強勁）

▷ 新加坡及馬來西亞可望受惠中國關稅差異（轉口貿易效益）

《環富通基金頻道29日專訊》隨著全球貿易格局持續演變，美國關稅對亞洲經濟體的影響日益顯著。面對供應鏈轉移、新興貿易聯盟形成，以及區域市場面臨的壓力，富達國際亞洲經濟分析師劉培乾分析亞洲各個經濟體如何應對這些變化，重點如下。*各企業與地區已調整貿易策略，惟關稅影響或持續更長時間*自「解放日」以來，關稅不確定性為全球經濟前景帶來重大挑戰。經過多輪雙邊談判並達成初步貿易協議或暫緩協議，市場似乎已逐步走出最不明朗階段，惟關稅對全球供應鏈的影響可能比預期持續更長時間，其效應將在未來數季甚至數年逐步顯現。短期內，各企業與地區已根據全球關稅變化而調整貿易策略。不同行業的企業為減少額外關稅成本，均在新關稅實施前提前出貨。美國進口數據顯示，歐洲及北美部分國家在汽車及製藥等領域增加出口，亞洲出口商則更常採取提前出貨策略。地區方面，部分經濟體透過自由貿易協定及豁免條款減少額外關稅，例如加拿大透過《美墨加協定》(USMCA)提升出口貨量，以享有較低甚至零關稅待遇。因此，實際徵收關稅預期目標約15-16%，並在逐步上升，以追上既定目標。*中國藉自動化技術及工業升級，部分低成本製造仍具競爭力*除了關稅影響外，中國內地在整個供應鏈中具成本效益及競爭力的出口貨品，包括聖誕裝飾、鞋類、電動車及造船等，正悄然改變區域貿易格局。即使在修訂關稅框架下，這股通縮趨勢仍對亞洲供應鏈構成下行壓力。劉培乾提到，有別於傳統觀念，勞動成本上升並不代表生產會自然轉移至低成本國家。中國內地憑藉快速應用自動化技術及工業升級，帶動部分低成本製造領域仍具競爭力。在高端製造方面，中國內地持續透過加大研發投入及政策支持科技創新，在多個新興及尖端技術領域取得突破，成為全球最先進的經濟體之一。憑藉完善高效的供應鏈，中國內地已建立自身製造業生態系統，中期更將吸引全球多個地區及企業參與。*亞洲貿易前景仍具韌性，具AI競爭優勢出口商受影響輕微*儘管不確定性及外部挑戰持續，亞洲貿易前景有望持續韌性。隨著提前出貨活動減退及踏入回吐期，亞洲出口需求可能面臨一定下行風險，但整體亞洲區正積極適應經濟格局不一的新環境。近年中國內地亦積極拓展非美市場，提升出口行業面對美國經濟波動的穩定性與獨立性。預料更多地區將採取多元化策略，透過促進貿易關係及參與自由貿易協定，與多個主要經濟體建立更緊密聯繫。儘管關稅可能持續波動，但初步跡象顯示，具備人工智能(AI)相關產品競爭優勢的亞洲出口商所受影響較預期輕微。台灣及南韓專注專業化出口並多元化出口市場，並受惠於AI需求全球半導體周期，即使面對關稅挑戰仍表現強勁。未來或會有更多亞洲經濟體採取類似策略，從低成本製造轉向高科技出口，以面對高關稅及全球供應鏈競爭加劇的雙重壓力下保持競爭力。*中國關稅差異為部分市場帶來出口優勢，新加坡馬來西亞受惠*除了科技相關出口外，預期中國內地的關稅差異將為區內部分市場帶來出口優勢，如新加坡及馬來西亞可望受惠。儘管轉口貿易效益可能隨時間遞減，但具備較高在地附加值的地區仍可利用這些關稅差異，以更有利的貿易條件向美國出口。綜合而言，美國關稅已衝擊全球貿易。儘管國際貿易及供應鏈步入日益碎片化的新階段，但不表示亞洲經濟體將變得脆弱。各企業與地區已展現出高度適應能力，並根據新形勢重塑貿易流向。儘管關稅干擾可能持續，富達仍對亞洲前景與與韌性保持審慎樂觀。(wa)