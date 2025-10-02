29/09/2025 13:04

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

高盛CIO Marco Argenti於2025年指出，AI將提升1.2萬名工程師生產力，並通過新增2000名戰略師職位及GSAI助手應用，重構華爾街職場晉升路徑與技術架構。



事實要點：

▷ 工程團隊1.2萬人（含9000名前線開發者+3000人核心團隊）

▷ 新增戰略師職位逾2000人（需兼具編碼與數據科學能力）

▷ GSAI助手整合生成式AI與公司數據庫（已投入專業問題解答）

▷ 核心工程團隊負責雲端基建（佔總工程部門25%）

▷ AI代理權限受技術圍欄限制（借鑒自動駕駛操作邊界） More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道29日專訊》高盛集團首席信息官(Chief Information Officer)Marco Argenti接受《Business Insider》專訪時指出，人工智能(AI)技術正成為華爾街的「力量倍增器」，不僅將提升1.2萬名工程師團隊的生產力，更將徹底重構金融業職場晉升路徑。*AI重構工程師職能*Argenti強調，AI不會直接取代程序員職位，而是通過「任務層面替代」重塑專業技能結構。他透露，高盛工程團隊已引入戰略師(Strats)新型職位，逾2000名兼具編碼與數據科學能力的複合型人才，正推動風險建模等核心業務轉型。目前高盛工程部門分為兩大體系：約9000名開發者分布於交易系統、財富管理平台等業務前線；逾3000人組成的核心工程團隊負責構建雲端基建、數據中心等集團級技術平台。*AI助理提升管理效率*集團內部生成式AI平台「GSAI助手」(GSAI Assistant)已投入應用，該工具整合最新模型與公司數據庫，可快速解答專業問題。Argenti透露，借助AI技術，其個人工作效率顯著提升，甚至能利用周末完成拖延十年的慈善網站建設項目。針對自主AI系統的潛在風險，高盛借鑒自動駕駛技術設定操作邊界，嚴格限制AI代理的權限範圍。Argenti比喻稱：「如同禁止自動配送車偏離預定路線，我們通過技術圍欄確保AI決策可控。」*AI加速職場晉升路徑*Argenti提出創新人才培養模式：員工可通過管理AI代理積累團隊管理經驗，從而加速從技術專才向管理層轉型。這種「人機協作」模式將重點培養任務拆解、監督核查等核心管理能力。(hl)