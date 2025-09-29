29/09/2025 08:55

【關稅戰】對美出口藥品240億元，新加坡尋求豁免關稅

美國10月起對品牌或專利藥品徵收100%關稅，新加坡作為製藥業樞紐受到衝擊，新加坡副總理兼貿工部長顏金勇上表示，正尋求美國釐清關稅，了解當地藥企是否具備豁免資格，又透露將公布援助企業政策的詳情。



顏金勇表示，新加坡出口至美國的藥品達40億新加坡元（約240.9億港元），而且多為美國新一輪關稅針對目標之一的原廠藥。他指美國新關稅令人憂慮，因為藥品佔新加坡對美國出口約13%。



不過，顏金勇稱眾多在新加坡的藥廠已有計劃，在美國擴展業務或建立商業藍圖，可能有機會獲豁免。美國總統特朗普上周表示，已動工建廠的藥企可獲關稅豁免，惟他未提出更多詳情。



同時，顏金勇指新加坡持續與美國舉行貿易協商，雙方正擬定製藥業及半導體領域相關的潛在貿易協議。他指新加坡希望達成協議維持在美國市場的競爭力，能夠持續向美國市場出口藥品。《香港經濟日報》