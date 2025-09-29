29/09/2025 09:23
【聚焦人幣】人幣中間價升63點子，止三連跌，報7.1089
《經濟通通訊社29日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1089，較上個交易日升63點子，止三連跌，較市場預測偏強約170點，上個交易日報7.1152。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1089
|-63.00
|1歐元/人民幣
|8.3316
|+199.00
|100日圓/人民幣
|4.7649
|+125.00
|1港元/人民幣
|0.9137
|-6.20
|1英鎊/人民幣
|9.5411
|+349.00
|1澳元/人民幣
|4.6616
|+17.00
|1紐元/人民幣
|4.1119
|+2.00
|1新加坡/人民幣
|5.5108
|+56.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9225
|+140.00
|1加元/人民幣
|5.1053
|-75.00
|1人民幣/林吉特
|0.5923
|+1.60
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.7059
|-662.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4397
|-60.00
|1人民幣/韓元
|197.6700
|-12.00