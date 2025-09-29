直播中 : 開市Good Morning - 北水放假或影響交投？
直播中 : 開市Good Morning - 北水放假或影響交投？
26,511.85
+383.65
(+1.47%)
26,509
+376
(+1.44%)
低水3
9,419.91
+116.81
(+1.26%)
6,306.89
+111.78
(+1.80%)
1,208.56億
3,832.55
+4.44
(+0.116%)
4,578.17
+28.12
(+0.618%)
13,390.69
+181.69
(+1.376%)
2,611.49
+10.05
(+0.39%)
111,698.9200
-465.0400
(-0.415%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.2080
休市港股: 10月1日休市；滬深港通 (北向): 10月1日至10月8日休市；滬深港通 (南向): 10月1日至10月8日休市
恒生指數
26,511.85
+383.65
(+1.47%)
期指
低水3
26,509
+376
(+1.44%)
國企指數
9,419.91
+116.81
(+1.26%)
科技指數
6,306.89
+111.78
(+1.80%)
大市成交
1,208.56億
股票
1,039.66億
(86.025%)
窩輪
63.81億
(5.280%)
牛熊證
105.09億
(8.696%)
即時更新：29/09/2025 10:51
可賣空股票總成交
2,923.39億
主板賣空
437.85億
(14.977%)
更新：26/09/2025 16:59
上証指數
成交：4,696.33億
3,832.55
+4.44
(+0.116%)
滬深300
4,578.17
+28.12
(+0.618%)
深証成指
13,390.69
+181.69
(+1.376%)
MSCI中國A50
2,611.49
+10.05
(+0.39%)
比特幣
資料由Binance提供
111,698.9200
-465.0400
(-0.415%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2080
施政報告暗藏「彩蛋」？
世事政情 港是港非

施政報告暗藏「彩蛋」？
腦退化|常見症狀是甚麼？哪些人有較高風險患上腦退化？吃對營養...
好營養 樂本健．健康教室

腦退化|常見症狀是甚麼？哪些人有較高風險患上腦退化？吃對營養...
開市Good Morning

美聯儲減息0.25厘符預期 鮑威爾言論點解讀？港股劍指兩萬七關？科網股最新點部署？

09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股01024 快手－Ｗ00388 香港交易所00020 商湯－Ｗ
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
新聞
新聞 新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,790.1000
+23.2800
+0.618%
XAG 白銀現貨
46.4827
+0.2273
+0.491%
更新：29/09/2025 10:50
評論
最新重要數據
加拿大-國內生產總值(年率)
公佈值
0.90%
公佈日期
26/09/2025 20:30
美國-國內生產總值(年度化)(季率)
公佈值
3.80%
公佈日期
25/09/2025 20:30
澳洲-消費者物價指數(年率)
公佈值
3.00%
公佈日期
24/09/2025 09:30
最新
