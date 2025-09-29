29/09/2025 14:38

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

中國9月官方製造業PMI預計升至49.7（連續第六個月低於榮枯線），RatingDog製造業PMI料跌至50.3（連續兩月高於榮枯線），兩者將於明日公布，路透綜合12家及6家機構預測中值。



事實要點：

▷ 官方製造業PMI預測49.7（12家機構中值，連續6月收縮）

▷ RatingDog PMI料跌至50.3（6家機構中值，連續兩月高於榮枯線）

▷ 2014-2024年9月PMI環比平均升0.2點

▷ 石油瀝青、汽車全鋼胎等開工率上升，高爐、PVC等下降

▷ EPMI環比上行幅度符合季節性

《經濟通通訊社29日專訊》中國9月官方製造業採購經理人指數(PMI)及RatingDog製造業PMI都將於明日公布。鑑於新興產業景氣呈現季節性回升，但傳統部門開工改善幅度有限，《路透》調查預測中國9月工業活動表現延續弱勢。《路透》綜合12家分析機構預估中值顯示，中國9月官方製造業PMI料小幅升至49.7，但連續第六個月處於收縮區間。另據六家機構預估中值顯示，9月RatingDog製造業PMI料跌至50.3，自上月所及五個月高位回落，連續第二個月高於榮枯線。民生證券研究院宏觀分析師鐘渝梅稱，「製造業PMI在9月季節性上漲動能較強。作為環比指標，製造業PMI在9月通常隨高溫和極端天氣的消退而季節性回升。」該研究院預測模型顯示，9月製造業PMI環比上升概率較高。*經濟「秋旺」回升力度不足，仍需政策發力*廣發證券資深宏觀分析師王丹指出，從傳統部門的高頻數據看，9月工業開工率漲跌互現，石油瀝青、山東地煉、汽車全鋼胎、江浙滌綸長絲開工率環比上行，而高爐、PVC和汽車半鋼胎開工率則環比走弱。她表示，疊加代表新興產業景氣的EPMI環比上行幅度大致持平季節性，預計9月整體製造業PMI亦有望與季節性特徵接近。2014-2024年期間，9月製造業PMI環比均值為上行0.2個點。王丹表示，經濟在「秋旺」階段的環比季節性回升仍在，但回升力度不足，意味著實現年度增長目標仍需政策繼續發力。(ry)