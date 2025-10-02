29/09/2025 15:43

【ＡＩ】阿里通義7大模型霸榜全球開源前十，千問Qwen3-Omni登頂

《經濟通通訊社29日專訊》全球最大AI開源社區Hugging Face公布了新一期模型榜單，阿里通義7款模型入選全球前十開源模型榜單，其中剛剛開源的全模態大模型Qwen3-Omni登頂。



據了解，Qwen3-Omni是阿里最新開源的全模態大模型，音視頻能力狂攬32項開源最佳性能SOTA，可處理文本、圖片、語音和視頻四種不同類型的數據，像人類一樣會「聽、說、寫」。



在剛剛結束的2025雲棲大會上，阿里連發7款模型。除Qwen3-Omni外，通義大模型家族中的視覺理解模型Qwen3-VL、圖像編輯模型Qwen-Image-Edit-2509、動作生成模型Wan2.2-Animate、深度研究Agent模型DeepResearch等不同尺寸的6款模型，均入選HuggingFace全球開源榜單前十。



截至目前，阿里通義共開源300多個模型，涵蓋全模態、全尺寸，全球下載量突破6億次，衍生模型超17萬個，位居全球第一。(jq)