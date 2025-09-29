29/09/2025 08:22

中國2025年8月規模以上工業企業利潤同比增長20.4%，由7月下降1.5%轉正，創2023年12月以來最高增速；首8月累計利潤增長0.9%，扭轉此前連續下降趨勢。



事實要點：

▷ 8月工業利潤同比增20.4%（7月為降1.5%）

▷ 原材料製造業利潤同比增22.1%（較1-7月加快10.0個百分點）

▷ 鋼鐵行業利潤總額837.0億元（同比扭虧為盈）

▷ 裝備製造業利潤增7.2%（拉動總利潤增長2.5個百分點）

▷ 消費品製造業利潤由降2.2%轉為增1.4%（1-8月累計）

《經濟通通訊社29日專訊》國家統計局公布，8月份，規模以上工業企業利潤同比由上月下降1.5%轉為增長20.4%，創2023年12月以來最高增速。首8月，工業企業利潤由1-7月同比下降1.7%轉為增長0.9%，扭轉了自今年5月份以來企業累計利潤持續下降態勢，工業企業利潤明顯改善。國家統計局工業司首席統計師于衛寧解讀數據指出，1至8月，在宏觀政策發力顯效、全國統一大市場縱深推進，疊加去年同期低基數等多重因素作用下，規模以上工業企業利潤實現增長。于衛寧指出，下階段，在外部環境嚴峻複雜、國內市場需求仍顯不足的背景下，要進一步擴大國內需求，縱深推進全國統一大市場建設，規范企業競爭秩序，為工業企業利潤持續恢復創造更多有利條件。*裝備製造業「壓艙石」作用明顯*工業企業營收保持穩定增長。1至8月，規模以上工業企業營業收入同比增長2.3%，與1至7月持平。其中，8月份工業企業營業收入增長1.9%，較7月加快1.0個百分點，營業收入增長加快，為企業盈利繼續恢復創造有利條件。裝備製造業「壓艙石」作用明顯。1至8月，規模以上裝備製造業利潤增長7.2%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長2.5個百分點，是拉動作用最強的板塊之一，對規模以上工業企業利潤恢復支撐作用明顯。原材料製造業利潤增長較快，消費品製造業利潤由降轉增。受市場需求增加、價格回升、成本有所下降等因素帶動，1至8月，原材料製造業利潤同比增長22.1%，較1至7月加快10.0個百分點，拉動全部規模以上工業企業利潤增長2.5個百分點。其中，鋼鐵行業同比扭虧為盈，實現利潤總額837.0億元。1至8月，消費品製造業利潤由1至7月下降2.2%轉為增長1.4%。不同規模企業利潤均有改善，私營企業利潤明顯加快。1至8月，規模以上工業中型、小型企業利潤同比分別增長2.7%、1.5%，較1至7月加快1.1個、0.4個百分點，大型企業降幅較1至7月收窄4.6個百分點。(ct)