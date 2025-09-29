29/09/2025 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升79點子，報7.1266

《經濟通通訊社29日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1089，較上個交易日升63點子，止三連跌，較市場預測偏強約170點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開79點子，報7.1266，上個交易日即期匯率收盤報7.1345。



美元上周五小幅回落暫時緩和中間價調整壓力，另外國慶長假臨近，市場交投意願有望下降，即期匯率料跟隨美元窄幅波動。



中金公司外匯團隊最新月報認為，短期內人民幣匯率升值的不確定性有所增加，或取決於美元走向及穩匯率政策方向。往年底看，隨著美聯儲的進一步降息及人民幣匯率季節性的出現，人民幣仍有望升破7.10並邁向7.0。中金並指出，在美元偏強的環境下，若中間價較為穩定，則可能帶動人民幣對一籃子貨幣的明顯走強。



香港金管局早前宣布，將於10月9日推出「人民幣業務資金安排」，並以此取代今年2月推出的「人民幣貿易融資流動資金安排」。新安排總額度維持1000億元人民幣，擬分為三階段落實。余偉文稱，香港金管局將繼續與內地當局及市場參與者合作，持續深化、推進香港離岸人民幣市場的發展。(jq)