29/09/2025 16:39

【聚焦人幣】人幣即期收升141點子，止三連跌報7.1204，創近一周高

《經濟通通訊社29日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1204，較上個交易日4時30分收盤價升141點子，止三連跌，創9月23日以來近一周新高，全日在7.1166至7.1273之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升186點子，報7.1223。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1089，較上個交易日升63點子，止三連跌，較市場預測偏強約170點。



交易員稱，美國政府可能停擺的不確定性打壓美元多頭人氣，人民幣順勢反彈；不過國慶長假臨近，人民幣即期難現趨勢性行情。



市場人士指出，如果美國政府停擺，本周五的非農數據可能延遲公布，因此市場也會關注本周的ADP就業數據，這可能導致美元和美指收益率出現意外波動；若停擺時間延長，市場信心也會受影響，整體不利於美元表現。



銀河證券宏觀團隊稱，本輪的人民幣升值並非來自經濟基本面的推動，而是從匯率預期→外匯供求關係→升值→匯率預期的邏輯鏈條，即匯率預期與預期的自我實現形成向上螺旋。因此未來人民幣匯率的主導邏輯也不是簡單的降息交易，而是基於匯率預期和中美博弈。基準情形下，預計美元兌人民幣匯率年末將趨近于7.0。(jq)