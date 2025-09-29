29/09/2025 17:13

《神州金融》外匯局：6月末銀行業對外金融資產1.77萬億美元

《經濟通通訊社29日專訊》國家外匯局公布，2025年6月末，中國銀行業對外金融資產17721億美元，對外負債15377億美元，對外淨資產2344億美元，其中，人民幣淨負債3171億美元，外幣淨資產5515億美元。



在銀行業對外金融資產中，分工具看，存貸款資產10638億美元，債券資產4526億美元，股權等其他資產2557億美元，分別佔銀行業對外金融資產的60%、26%和14%。分幣種看，人民幣資產4902億美元，美元資產9008億美元，其他幣種資產3812億美元，分別佔28%、51%和22%。從投向部門看，投向境外銀行部門8820億美元，佔比50%；投向境外非銀行部門8901億美元，佔比50%。



在銀行業對外負債中，分工具看，存貸款負債6761億美元，債券負債3561億美元，股權等其他負債5056億美元，分別佔銀行業對外負債的44%、23%和33%。分幣種看，人民幣負債8073億美元，美元負債3203億美元，其他幣種負債4101億美元，分別佔比52%、21%和27%。從來源部門看，來自境外銀行部門6201億美元，佔比40%；來自境外非銀行部門9176億美元，佔比60%。(sl)