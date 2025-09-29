29/09/2025 18:07

渣打香港：首次通過新措施進行跨境債券回購業務

《經濟通通訊社29日專訊》渣打香港公布，歡迎香港金管局與中國人民銀行、中國證監會和國家外匯管理局共同推動的跨境債券回購業務。渣打香港今日成功首次利用新措施，以境外機構的身份，分別透過中國銀行間債券巿場與中信證券，以及透過債券通與中國建設銀行進行在岸債券回購交易，從在岸巿場獲得人民幣流動性。



渣打香港、大中華及北亞區金融市場及戰略客戶主管曾繼志表示，新推出的跨境債券回購業務富有里程碑意義，能滿足國際投資者對資產配置多元化和靈活管理流動性的需求，同時為香港離岸人民幣巿場提供更穩定的流動性，長遠降低人民幣融資成本。



他提及，中國內地作為全球第二大的債券巿場，截至8月底外資持有在岸債券的百分比卻不足3%，具備龐大的增長空間。該行相信新措施將有效提升在岸債券的國際吸引力，增加人民幣在國際巿場的投融資功能，長遠提升外資於在岸債券巿場的參與度，同時強化香港作為國際金融中心和離岸人民幣業務樞紐的獨特優勢。(bn)