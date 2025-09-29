26,622.88
+494.68
(+1.89%)
26,707
+2
(+0.01%)
高水84
9,454.12
+151.02
(+1.62%)
6,324.25
+129.14
(+2.08%)
3,090.96億
3,862.53
+34.42
(+0.899%)
4,620.05
+70.00
(+1.538%)
13,479.43
+270.43
(+2.047%)
2,633.04
+31.60
(+1.21%)
112,055.0600
-108.9000
(-0.097%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.2080
休市港股: 10月1日休市；滬深港通 (北向): 10月1日至10月8日休市；滬深港通 (南向): 10月1日至10月8日休市
