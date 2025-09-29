29/09/2025 09:12

【關稅戰】美韓貿戰再起爭端，韓官員稱無法向美國提供3500億美元現金

《經濟通通訊社29日專訊》美韓關稅及貿易戰再起爭端，韓國國家安全顧問魏聖洛表示，韓國無法按照華盛頓根據降低關稅協議所提出的要求，向美國提供3500億美元現金。



魏聖洛上周六（27日）在電視採訪中表示：「這客觀且現實地超出我們能夠處理的水平，我們無力支付3500億美元現金。」他稱，政府正在探索替代方案，並希望兩國領導人下個月在慶州舉行的亞太經合組織峰會上，能夠取得進展。



首爾和華盛頓於7月同意將3500億美元投資承諾，作為一項更廣的貿易協議的一部分，該協議將美國對韓國的關稅從25%降至15%，但雙方在如何構建該協議的問題上仍存在分歧。



韓國官員正在尋求與美國達成貸款和雙邊貨幣互換協議，以減輕對經濟的影響，因為這筆款項佔其外匯儲備的80%以上。



美國商務部長盧特尼克據悉告訴韓國官員，華盛頓更傾向於現金投資，而不是貸款。(rc)