29/09/2025 09:18

【特朗普新政】共和黨敦促民主黨同意短期法案，以維持美國政府運作

《經濟通通訊社29日專訊》在美國國會議員與總統特朗普舉行會面前夕，共和黨領導層於周日（28日）將政府停擺危機的僵局歸咎於民主黨議員。透過立法避免政府停擺的最後期限日益臨近，共和黨敦促民主黨同意一項短期法案，為後續談判爭取時間。



若撥款法案未能通過，美國政府部分部門將於周三（10月1日，即美國政府2026財政年度首日）停擺。



共和黨掌控國會參眾兩院，但一項維持政府運作的臨時法案，需在擁有100個席位的參議院獲得至少60票支持，意味著法案需要部分民主黨議員的投票支持。



不過，參議院民主黨人目前已表示會拒絕該短期法案，要求任何立法都必須取消共和黨近期對醫療保健項目的削減措施。(rc)