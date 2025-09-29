29/09/2025 11:41

【特朗普新政】美國聯邦執法人員在芝加哥巡邏，芝加哥市長強烈譴責

《經濟通通訊社29日專訊》數十名全副武裝的美國聯邦執法人員，周日（28日）在芝加哥一些著名的旅遊和購物區巡邏，是繼美國總統特朗普宣布將向波特蘭派遣軍隊之後，芝加哥移民執法行動的最新升級。



芝加哥市長約翰遜對此強烈譴責，他在聲明中表示：「當芝加哥市民和遊客正在享受一個美好的周日時，他們卻被戴著面具、手持武器的聯邦特工嚇到了，而這些特工似乎毫無緣由地在耀武揚威。」



特朗普今年6月下令向加州洛杉磯地區，部署國民警衛隊和現役海軍陸戰隊士兵，以應對當地爆發的街頭示威及騷亂。加州州長紐瑟姆強烈反對，並將聯邦政府告上法庭，法院初審裁定特朗普未經加州同意擅自部署國民警衛隊是違法行為。



特朗普先前也威脅向包括芝加哥和孟菲斯在內的其他民主黨主政城市派遣國民警衛隊，對孟菲斯的行動預期很快實施，擬派兵力約150人。(rc)