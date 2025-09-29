直播中 : 政經專訪 - 【專訪】陳沛泉：穩定幣頭啖湯誰屬？人民幣穩定幣幾時開始傾？ （繁體字幕） #陳沛泉
直播中 : 政經專訪 - 【專訪】陳沛泉：穩定幣頭啖湯誰屬？人民幣穩定幣幾時開始傾？ （繁體字幕） #陳沛泉
26,614.97
+486.77
(+1.86%)
26,556
+423
(+1.62%)
低水59
9,453.04
+149.94
(+1.61%)
6,320.93
+125.82
(+2.03%)
2,689.73億
3,862.53
+34.42
(+0.899%)
4,620.05
+70.00
(+1.538%)
13,479.43
+270.43
(+2.047%)
2,633.04
+31.60
(+1.21%)
111,566.8500
-597.1100
(-0.532%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.2080
休市港股: 10月1日休市；滬深港通 (北向): 10月1日至10月8日休市；滬深港通 (南向): 10月1日至10月8日休市
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,614.97
+486.77
(+1.86%)
期指
低水59
26,556
+423
(+1.62%)
國企指數
9,453.04
+149.94
(+1.61%)
科技指數
6,320.93
+125.82
(+2.03%)
大市成交
2,689.73億
股票
2,452.87億
(91.194%)
窩輪
100.85億
(3.750%)
牛熊證
136.00億
(5.056%)
即時更新：29/09/2025 15:28
可賣空股票總成交
1,355.43億
主板賣空
203.78億
(15.034%)
半日數據，更新：29/09/2025 12:40
上証指數
成交：9,682.12億
3,862.53
+34.42
(+0.899%)
滬深300
4,620.05
+70.00
(+1.538%)
深証成指
13,479.43
+270.43
(+2.047%)
MSCI中國A50
2,633.04
+31.60
(+1.21%)
比特幣
資料由Binance提供
111,566.8500
-597.1100
(-0.532%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2080
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

23
七月
香港故宮文化博物館｜香港故宮文化博物館今夏輪換展出逾 60 件故宮博物院珍寶　重點展品包括珍貴清宮文房用具、清代軍事文物及慈禧太后肖像 香港故宮文化博物館｜香港故宮文化博物館今夏輪換展出逾 60 件故宮博物院珍寶　重點展品包括珍貴清宮文房用具、清代軍事文物及慈禧太后肖像
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜香港故宮文化博物館今夏輪換展出逾 60 件故宮博物院珍寶　重點展品包括珍貴清宮文...
推介度：
23/07/2025 - 20/10/2025
14
十一月
中環 PMQ 元創方｜TATTOUR HK 2025 ：打破國界 一場《國際紋化。貼地交流》全球15地55位頂尖紋身✃雲集PMQ 打造年度最矚目紋化嘉年華 中環 PMQ 元創方｜TATTOUR HK 2025 ：打破國界 一場《國際紋化。貼地交流》全球15地55位頂尖紋身✃雲集PMQ 打造年度最矚目紋化嘉年華
商場活動 展覽
中環 PMQ 元創方｜TATTOUR HK 2025 ：打破國界 一場《國際紋化。貼地交流》全球15...
推介度：
14/11/2025 - 16/11/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01024 快手－Ｗ00700 騰訊控股01810 小米集團－Ｗ00020 商湯－Ｗ00388 香港交易所
股票
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
歐元區-消費者信心指數
即將公佈
29/09/2025 17:00
前值
-15.50
市場預測
--
歐元區-工業信心指數
即將公佈
29/09/2025 17:00
前值
-10.30
市場預測
-10.50
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.5993
電匯客戶賣出
5.5800
更新：29/09/2025 15:25:35
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處