29/09/2025 13:57

【特朗普新政】美國人股票配置比例升至歷史新高，引發跌市擔憂

《經濟通通訊社29日專訊》根據聯儲局最新公布的數據，美國人的美股投資在家庭金融資產中比例已升至歷史新高。



今年第二季度，美國人直接和間接持有的股票（包括在共同基金或退休計中的投資），佔家庭金融資產的比例已升至45%。



這一里程碑由多種因素共同促成的。美股價格創下歷史新高，從而提升了持倉股票價值；更多美國人直接參與股市；以及像401(k)這樣投資於股市的退休計劃在近幾十年來更受歡迎。



分析指，這樣創紀錄的高股票持有量引發擔憂，因為美股市場下跌可能會影響美國民眾個人財務狀況，尤其是在美國勞動市場日益脆弱，通脹持續頑固的當下。



美國奈德戴維斯研究公司行業策略師安德森(Rob Anderson)警告，歷史表明，當股票持有量達到歷史高位時，經濟衰退的風險，以及美股回報率低於平均水平的可能性都會增加。(rc)