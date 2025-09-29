29/09/2025 15:14

【特朗普新政】巴菲特指標飆至218%歷史新高，「無異於在玩火」

《經濟通通訊社29日專訊》最新數據顯示，被譽為股市「巴菲特指標」的估值比率已飆升至218%，刷新史上最高紀錄。



該指標透過對比威爾遜5000指數(追蹤美國所有上市公司市值的指數)，與美國國民生產總值(GNP)的比值來衡量市場估值水平。



2001年是網路熱潮的巔峰時期，該指標曾接近150%。巴菲特當時就向投資者發出警告：「若這一百分比回落至70%或80%區間，買入股票大概會為你帶來豐厚回報。若是比值接近200%，就像1999年及2000年部分時段那樣，你無異於在玩火。」



分析指，如今，指標攀升至218%，顯示不僅火災警報已鳴響，而且震耳欲聾。



這次「巴菲特指標」的飆升，主要由大型科技股推動。這些科技巨頭在人工智能(AI)專案上投入數百億美元，其市值也因此創下歷史新高，獲得市場高度認可。(rc)