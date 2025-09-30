30/09/2025 08:43

大人國際(01957)擬運用內部資源，購最多100枚比特幣建多元化資產組合

《經濟通通訊社30日專訊》大人國際(01957)公布，公司近期正探討運用集團內部資源，透過公開市場加密貨幣交易所平台收購最多100枚比特幣的可能性。



公司指出，鑑於全球經濟不確定性及各國政府前所未有的財政刺激措施，加上央行激進增加貨幣供應量，法定貨幣面臨貶值壓力，本次潛在投資或有助提升資產抵禦通脹能力。同時，公司將持續拓展與加密生態系統的合作，創造可持續價值增長。



據公司財務資料顯示，潛在投資之適用百分比率介乎25%至50%，可能構成公司之主要交易。董事會正諮詢數碼資產專家意見，並視研究結果決定是否落實投資，屆時將遵從上市規則披露相關詳情。(eh)