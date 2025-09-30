26,629.15
+6.27
(+0.02%)
26,677
-28
(-0.10%)
高水48
9,458.18
+4.06
(+0.04%)
6,370.97
+46.72
(+0.74%)
1,469.09億
3,879.72
+17.19
(+0.445%)
4,633.55
+13.50
(+0.292%)
13,535.62
+56.19
(+0.417%)
2,630.89
-2.15
(-0.08%)
114,312.5000
+0.5300
(0.000%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.2080
休市港股: 10月1日休市；滬深港通 (北向): 10月1日至10月8日休市；滬深港通 (南向): 10月1日至10月8日休市
