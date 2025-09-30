30/09/2025 13:37

【外圍經濟】日本2年期國債拍賣需求跌至2009年以來最弱，市場等待央行加息

《經濟通通訊社30日專訊》由於市場猜測日本央行將很快加息，日本2年期國債拍賣的需求，周二（30日）創下2009年以來最弱水平。衡量需求水平的投標倍數為2.81，上次拍賣為2.84，且遠低於12個月平均值3.79。



自民黨定於10月4日投票選出下一任黨魁，交易員密切關注政治局勢，越來越多的人猜測日本央行最早可能在10月加息。對貨幣政策預期較為敏感的2年期國債收益率上周觸及2008年以來的最高水平。



在日本央行上次會議上，兩名委員不同意維持利率不變的決定，這加劇了人們對央行即將加息的猜測。日本央行委員野口旭周一（29日）講話稱，調整政策利率的必要性正在增加。(jf)