26,720.71
+97.83
(+0.37%)
26,788
+83
(+0.31%)
高水67
9,494.48
+40.36
(+0.43%)
6,400.91
+76.66
(+1.21%)
2,156.04億
3,883.41
+20.88
(+0.541%)
4,641.01
+20.96
(+0.454%)
13,541.08
+61.65
(+0.457%)
2,633.35
+0.31
(+0.01%)
113,914.3600
-397.6100
(-0.348%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.2080
休市港股: 10月1日休市；滬深港通 (北向): 10月1日至10月8日休市；滬深港通 (南向): 10月1日至10月8日休市
恒生指數
26,720.71
+97.83
(+0.37%)
期指
高水67
26,788
+83
(+0.31%)
國企指數
9,494.48
+40.36
(+0.43%)
科技指數
6,400.91
+76.66
(+1.21%)
大市成交
2,156.04億
股票
1,948.69億
(90.383%)
窩輪
89.03億
(4.129%)
牛熊證
118.32億
(5.488%)
即時更新：30/09/2025 14:30
可賣空股票總成交
1,266.10億
主板賣空
163.29億
(12.897%)
半日數據，更新：30/09/2025 12:40
上証指數
成交：8,517.14億
3,883.41
+20.88
(+0.541%)
滬深300
4,641.01
+20.96
(+0.454%)
深証成指
13,541.08
+61.65
(+0.457%)
MSCI中國A50
2,633.35
+0.31
(+0.01%)
比特幣
資料由Binance提供
113,914.3600
-397.6100
(-0.348%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2080
HIBOR 同業拆息
隔夜
5.02%
1個月
3.54%
3個月
3.53%
更新：30/09/2025 11:15
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,866.7200
+33.7900
+0.882%
XAG 白銀現貨
47.0757
+0.2681
+0.573%
更新：30/09/2025 14:30
