30/09/2025 14:31

【外圍經濟】美國需求強勁抵銷日本頹勢，豐田全球銷量連增八個月

《經濟通通訊社30日專訊》豐田汽車(US.TM)公布8月份全球銷量按年增長2.2%，連續第八個月錄得增長，總銷量達844963輛，增長主要得益於美國市場對混合動力車型的需求持續強勁，成功抵銷了日本本土市場的疲弱表現。



詳細數據顯示，美國市場銷量按年躍升13.6%，成為增長的主要引擎。強勁的海外市場表現，特別是北美及中國市場，推動海外總銷量按年增長近4%，創下同期歷史新高。



然而，豐田在日本的本土銷量則按年下滑12.1%。公司指出，日本市場的倒退部分歸因於7月底堪察加半島地震後引發的營運中斷及交付延誤。



此外，豐田全球純電動車銷量亦增長35%，達17056輛，儘管其中僅18輛於日本售出。在生產方面，豐田8月份的全球產量亦按年增長4.9%，為連續第三個月增長。若計及旗下大發及日野品牌，集團8月份全球總銷量則按年微增逾1%，至900598輛。(kk)