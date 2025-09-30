30/09/2025 14:33

【外圍經濟】美證監會擬放寬財報規定，企業或可選擇半年報取代季報

《經濟通通訊社30日專訊》美國證券交易委員會(SEC)主席阿特金斯承諾，將加快推進總統特朗普的建議，研究取消強制上市公司提交季度財務報告的規定，允許企業選擇每半年披露一次業績。



阿特金斯在金融時報的專欄文章中表示，政府應實施最低限度的有效監管，在保護投資者的同時，也為企業發展創造空間。他指出，給予公司選擇每半年發布一次業績的權利，並非意味著透明度的倒退。



相反，他認為現在是時候讓美國證券交易委員會退後一步，允許市場根據公司所屬行業、規模和投資者預期等因素，來決定最佳的報告頻率。



這項改革建議的核心在於，將目前強制性的季度報告制度，改為允許企業自行選擇的模式。阿特金斯預計，即使規定放寬，許多公司可能仍會選擇維持季度發布的習慣。(kk)