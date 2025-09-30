30/09/2025 08:36

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

2025年9月29日，美國擬擴大對華為出口管制至持股超50%子公司，社保基金去年投資收益2184.2億元人民幣創4年新高，美股三大指數漲跌不一，納指與標普連漲兩日，道指微升0.15%。



事實要點：

▷ 社保基金去年投資收益2184.2億元人民幣，收益率8.1%

▷ 美國開放1310萬英畝聯邦土地供煤礦租賃，撥款6.25億美元

▷ 美國擬限制華為持股超50%子公司獲取美技術

▷ 黃仁勳稱中國晶片技術落後美國數納秒（十億分之一秒）

▷ 香港第10批銀色債券認購金額及人數創新高 More ▼ Less ▲

2025年9月30日【要聞盤點】1、美股周一(29日)市況分歧，在英偉達(US.NVDA)等大型科技股帶動下，納斯達克指數與標準普爾500指數連續第二個交易日上漲，但道瓊斯工業平均指數則微跌收市。市場正密切關注美國聯邦政府在本周的停擺風險，以及可能因此延遲發布的9月份非農就業數據，投資者情緒複雜。道指收市升68.78點，或0.15%，報46316.07點；標普500指數升17.51點，或0.26%，報6661.21點；納指升107.09點，或0.48%，報22591.15點。中國金龍指數升173點。日經期貨截至上午7時53分跌35點。2、美國聯邦政府因國會兩黨在預算案上陷入僵局，正面臨在本財政年度周二(30日)午夜結束後停擺的風險。為避免政府停擺，總統特朗普已安排於周一(29日)與國會兩黨領袖會面，但外界普遍預期談判難有突破。3、美國證券交易委員會(SEC)主席阿特金斯承諾，將加快推進總統特朗普的建議，研究取消強制上市公司提交季度財務報告的規定，允許企業選擇每半年披露一次業績。4、克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈馬克表示，相較於就業市場的潛在疲軟，通脹風險仍是當前更主要的威脅，表明有必要維持較高的利率水平以抑制物價壓力。她警告，聯儲局可能需要維持限制性貨幣政策，以確保通脹能回歸2%的目標水平。5、美國擬將出口管制範圍擴大至受制裁企業持股超過50%的子公司，此舉將阻止華為通過關聯公司獲取受到限制的美國商品，中國商務部譴責美方嚴重衝擊國際經貿秩序。6、美國AI晶片巨頭輝達行政總裁黃仁勳表示，中國在晶片製造技術上僅落後美國數納秒（十億分之一秒），呼籲華府允許美企在中國市場競爭。7、美國總統特朗普宣布，將對所有境外製作的電影徵收100%關稅。然而，此舉的法律授權依據尚不明確，已引發法律與貿易分析人士的廣泛質疑。8、特朗普政府宣布開放1310萬英畝聯邦土地供煤礦商租賃，同時撥款6.25億美元支援燃煤發電廠改造與新建項目。此舉旨在振興持續萎靡的煤炭產業，以應對數據中心、新建工廠及經濟電氣化帶來的電力需求激增。9、中共中央政治局於9月29日召開會議，研究制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的重大問題。會議決定，中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議將於10月20日至23日在北京舉行。10、全國社保基金理事會報告指，去年社保基金投資收益2184.2億元人民幣，投資收益率8.1%，創4年新高。自成立以來的年均投資收益率7.39%，累計投資收益1.9萬億元。11、香港政府推出的第10批銀色債券今日截止認購，滙豐銀行與中銀香港(02388)表示，本次認購金額及認購人數均創歷史新高。【焦點股】晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASMPT(00522)- 英偉達CEO黃仁勳稱，中國在晶片製造方面僅落後美國數納秒- 華為據悉計劃明年將AI晶片昇騰910C的產量提高一倍三桶油：中石油(00857)、中石化(00386)、中海油(00883)- OPEC+據稱考慮11月起每日增供13.7萬桶，紐約期油、布蘭特期油收挫AI股：商湯科技(00020)、百度(09888)、阿里(09988)- DeepSeek發布AI模型V3.2-Exp，首次引入「稀疏注意力」機制有色金屬股：紫金礦業(02899)、中國鋁業(02600)、江西銅業(00358)- 中國下調2025至2026年銅、鋁等10種有色金屬年均產量成長目標至1.5%阿里巴巴(09988)- 擬以70億港元洽購香港銅鑼灣港島壹號中心最頂層辦公樓比亞迪(01211)- 據報全年銷售目標從550萬輛下調至460萬輛，暫無新一輪海外建廠計畫吉利汽車(00175)- 印尼媒體報導，吉利已開始在印尼生產汽車紫金黃金國際(02259)- 超購240倍，一手分配率50%，暗盤升51%- 全球發售授權超額配售多5234.86萬股西普尼(02583)- 上限定價，超購2505倍，一手分配率1%，暗盤升1.9倍博泰車聯(02889)- 超購529倍，一手分配率0.26%，暗盤升33%英諾賽科(02577)- 申請3.74億境內未上市股份轉換H股，佔總股本41.8%心通醫療(02160)- 購微創心律管理協定值6.8億美元，溢價2%發行近40億新股找鋼集團(06676)- 擬於市場上以上限每股10元回購最多約1.1億股A類股份中國建材(03323)- 附屬中材科技或獲中建材集團8.2億元人民幣認購新股，訂示意性協議五礦資源(01208)- 據悉尋求通過發行零息可轉換債券籌集5億美元【油金報價】紐約期油下跌0.54%，報美元63.11/桶布倫特期油下跌3.54%，報美元66.77桶黃金現貨下跌0.06%，報美元3831.69/盎司黃金期貨下跌0.13%，報美元3860.20/盎司