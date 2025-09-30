直播中 : 開市Good Morning - 開市Good Morning
26,736.01
+113.13
(+0.42%)
26,796
+91
(+0.34%)
高水60
9,496.27
+42.15
(+0.45%)
6,384.36
+60.11
(+0.95%)
632.14億
3,872.72
+10.19
(+0.264%)
4,636.41
+16.36
(+0.354%)
13,562.85
+83.42
(+0.619%)
2,646.85
+13.81
(+0.52%)
114,399.6200
+87.6500
(0.077%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.2080
休市港股: 10月1日休市；滬深港通 (北向): 10月1日至10月8日休市；滬深港通 (南向): 10月1日至10月8日休市
恒生指數
期指
國企指數
科技指數
大市成交
股票
557.09億
(88.128%)
窩輪
18.52億
(2.930%)
牛熊證
56.52億
(8.941%)
即時更新：30/09/2025 09:54
可賣空股票總成交
2,770.44億
主板賣空
409.01億
(14.763%)
更新：29/09/2025 16:59
上証指數
成交：2,632.60億
滬深300
深証成指
MSCI中國A50
比特幣
資料由Binance提供
人民幣/港元
最佳客戶買入價
澳元/港元
最佳客戶買入價
歐元/港元
最佳客戶買入價
英鎊/港元
最佳客戶買入價
日圓/港元
最佳客戶買入價
新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
