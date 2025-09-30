26,855.56
+232.68
(+0.87%)
26,904
-8
(-0.03%)
高水48
9,555.33
+101.21
(+1.07%)
6,465.66
+141.41
(+2.24%)
3,149.26億
3,882.78
+20.25
(+0.524%)
4,640.69
+20.64
(+0.447%)
13,526.51
+47.08
(+0.349%)
2,631.99
-1.05
(-0.04%)
113,263.5500
-1,048.4200
(-0.917%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.2080
休市港股: 10月1日休市；滬深港通 (北向): 10月1日至10月8日休市；滬深港通 (南向): 10月1日至10月8日休市
恒生指數
26,855.56
+232.68
(+0.87%)
期指(夜)
高水48
26,904
-8
(-0.03%)
國企指數
9,555.33
+101.21
(+1.07%)
科技指數
6,465.66
+141.41
(+2.24%)
大市成交
3,149.26億
股票
2,925.96億
(92.910%)
窩輪
97.49億
(3.096%)
牛熊證
125.80億
(3.995%)
即時更新：30/09/2025 17:35
可賣空股票總成交
2,726.91億
主板賣空
377.18億
(13.832%)
更新：30/09/2025 16:59
上証指數
成交：9,732.75億
3,882.78
+20.25
(+0.524%)
滬深300
4,640.69
+20.64
(+0.447%)
深証成指
13,526.51
+47.08
(+0.349%)
MSCI中國A50
2,631.99
-1.05
(-0.04%)
比特幣
資料由Binance提供
113,263.5500
-1,048.4200
(-0.917%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2080
最佳銀行兌換
澳元兌港元
電匯客戶買入
5.1002
電匯客戶賣出
5.1326
更新：30/09/2025 17:35:34
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
113,263.55
-1,048.42
-0.917%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,175.7800
-39.2900
-0.932%
VeChain-唯鏈幣-VET VET 唯鏈幣
0.0217
-0.0004
-1.769%
更新：30/09/2025 17:31
