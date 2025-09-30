30/09/2025 16:37

《本港經濟》金管局：8月新批按揭貸款額按月跌6.3%至287億元

《經濟通通訊社30日專訊》金管局公布住宅按揭統計調查結果，8月份新申請貸款個案按月減少6.7%，至8405宗。



8月份新批出的按揭貸款額按月減少6.3%，至287億元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款減少0.7%，至107億元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少11.9%，至146億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加4.1%，至33億元。8月份，新取用按揭貸款額按月增加4.5%，至190億元。



以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由7月份的95.7%下降至8月份的94.4%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由7月份的1.2%上升至8月份的1.3%。



8月份未償還按揭貸款總額按月增加0.1%，至18883億元。按揭貸款拖欠比率為0.13%，仍維持於低水平，經重組貸款比率維持於接近0%。(bi)