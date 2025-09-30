30/09/2025 16:45

《本港經濟》金管局：8月港元存款跌2.1%，人民幣存款升3.2%

《經濟通通訊社30日專訊》金管局公布，認可機構的存款總額在今年8月份上升0.9%，其中港元存款下跌2.1%，外幣存款則上升3.3%，主要反映企業資金流動。由年初截至8月底計，存款總額及港元存款分別上升8.7%及2.6%。



香港人民幣存款在8月份上升3.2%，於8月底為9680億元人民幣，主要反映企業資金流動。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於8月份為9969 億元人民幣，而7月份為12333億元人民幣。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，無須過度解讀個別月份的波動。



8月份貸款與墊款總額下跌0.4%，由年初截至8月底計則上升1%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款在8月份分別下跌0.1%及1.3%。由於港元存款的跌幅較港元貸款的跌幅大，港元貸存比率由7月底的73.1%，上升至8月底的74.6%。



8月份港元貨幣供應量M2及M3同時下跌1.9%，與去年同期比較則均上升4.0%。8月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌2.9%，與去年同期比較則上升16.1%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於八月份均上升0.7%，與去年同期比較，M2及M3均上升10.4%。(bi)