26,855.56
+232.68
(+0.87%)
26,960
+48
(+0.18%)
高水104
9,555.33
+101.21
(+1.07%)
6,465.66
+141.41
(+2.24%)
3,149.26億
3,882.78
+20.25
(+0.524%)
4,640.69
+20.64
(+0.447%)
13,526.51
+47.08
(+0.349%)
2,631.99
-1.05
(-0.04%)
113,136.6800
-1,175.2900
(-1.028%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.2080
休市港股: 10月1日休市；滬深港通 (北向): 10月1日至10月8日休市；滬深港通 (南向): 10月1日至10月8日休市
恒生指數
26,855.56
+232.68
(+0.87%)
期指(夜)
高水104
26,960
+48
(+0.18%)
國企指數
9,555.33
+101.21
(+1.07%)
科技指數
6,465.66
+141.41
(+2.24%)
大市成交
3,149.26億
股票
2,925.96億
(92.910%)
窩輪
97.49億
(3.096%)
牛熊證
125.80億
(3.995%)
即時更新：30/09/2025 17:59
可賣空股票總成交
2,726.91億
主板賣空
377.18億
(13.832%)
更新：30/09/2025 16:59
上証指數
成交：9,732.75億
3,882.78
+20.25
(+0.524%)
滬深300
4,640.69
+20.64
(+0.447%)
深証成指
13,526.51
+47.08
(+0.349%)
MSCI中國A50
2,631.99
-1.05
(-0.04%)
比特幣
資料由Binance提供
113,136.6800
-1,175.2900
(-1.028%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2080
04
十月
旺角麥花臣場館｜巡演走遍全球 竇靖童《狀況外演唱會》音樂漫遊終站 十月香港壓軸登場 7月10-13日網上優先訂票 旺角麥花臣場館｜巡演走遍全球 竇靖童《狀況外演唱會》音樂漫遊終站 十月香港壓軸登場 7月10-13日網上優先訂票
文化藝術 音樂會
旺角麥花臣場館｜巡演走遍全球 竇靖童《狀況外演唱會》音樂漫遊終站 十月香港壓軸登場 7月10-...
推介度：
04/10/2025
26
九月
沙田新城市廣場｜兩大重量級市集接連登場迎國慶及中秋 與泰國政府旅遊局（香港）合辦 咖啡盛會 Thai Coffee Gathering 沙田新城市廣場｜兩大重量級市集接連登場迎國慶及中秋 與泰國政府旅遊局（香港）合辦 咖啡盛會 Thai Coffee Gathering
節慶活動 商場活動
沙田新城市廣場｜兩大重量級市集接連登場迎國慶及中秋 與泰國政府旅遊局（香港）合辦 咖啡盛會 Thai...
推介度：
26/09/2025 - 07/10/2025
免費
美元匯率-最大跌幅
JPY 美元/日圓
147.9950
-0.6360
-0.428%
CNY 美元/人民幣
7.1004
-0.0085
-0.120%
SEK 美元/瑞典克朗
9.4117
-0.0053
-0.057%
更新：30/09/2025 20:35
即將公佈經濟數據
美國-FHFA房價指數(月率)
即將公佈
30/09/2025 21:00
前值
-0.20%
市場預測
-0.20%
美國-芝加哥採購經理人指數
即將公佈
30/09/2025 21:45
前值
41.50
市場預測
43.30
最新
