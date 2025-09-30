30/09/2025 11:33

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 5.01798 +130.262 一周 4.18298 -2 兩周 4.00536 -1.821 一個月 3.53762 -6.042 兩個月 3.52714 +1.708 三個月 3.52571 -0.143 六個月 3.4125 -0.179 一年 3.38691 -0.214

《經濟通通訊社30日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息報3.53762厘，跌6.042基點，並連跌四日；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.52571厘，跌0.143基點。值得關注的是，隔夜息報5.01798厘，升130.262基點；一周拆息跌2基點，報4.18298厘，兩周則跌1.821基點，報4.00536厘。長息方面，六個月拆息跌0.179基點，報3.4125厘，一年期則跌0.214基點，報3.38691厘。港元匯價今日在7.7850-7.7802之間上落，最新報7.7804。資料來源：香港銀行公會