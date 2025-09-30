30/09/2025 11:33
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息報3.54厘，隔夜拆息抽高130點子
《經濟通通訊社30日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息報3.53762厘，跌6.042基點，並連跌四日；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.52571厘，跌0.143基點。
值得關注的是，隔夜息報5.01798厘，升130.262基點；一周拆息跌2基點，報4.18298厘，兩周則跌1.821基點，報4.00536厘。長息方面，六個月拆息跌0.179基點，報3.4125厘，一年期則跌0.214基點，報3.38691厘。
港元匯價今日在7.7850-7.7802之間上落，最新報7.7804。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|5.01798
|+130.262
|一周
|4.18298
|-2
|兩周
|4.00536
|-1.821
|一個月
|3.53762
|-6.042
|兩個月
|3.52714
|+1.708
|三個月
|3.52571
|-0.143
|六個月
|3.4125
|-0.179
|一年
|3.38691
|-0.214
