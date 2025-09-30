30/09/2025 10:10

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

安本投資指出中國股市升勢受結構性（科技自主）、週期性（家庭儲蓄轉移）及政策（資本市場改革）因素支撐，阿里巴巴為全球四大雲端供應商之一，股票佔家庭資產10%。



事實要點：

▷ 阿里巴巴為全球四大雲端供應商（與AWS、Azure、Google並列）

▷ 股票佔中國家庭資產10%（儲蓄轉移空間大）

▷ 中央政治局將資本市場列政策核心（預示改革）

▷ 8月底發布DeepSeekv3.1（本土AI發展實例）

▷ 政策含房地產穩定、基建加速、準財政投入 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道30日專訊》安本投資多元資產客戶專屬方案全球副主管Ray Sharma-Ong認為，中國股市強勁升勢可持續，受惠於一系列正在加強的結構性、周期性和政策因素帶動。*中國加速推進科技自主，阿里擁超大規模雲端平台*該行提到，在結構性支持方面，中國正在加速推進科技自主，例如今年8月底發表的DeepSeek v3.1就凸顯了國內人工智能實力的快速發展。一個不斷發展的生態系統正在中國本土形成，以滿足需求。例如，阿里巴巴(09988)和百度(09888)提供雲端基礎設施，支援模型的訓練和執行；騰訊(00700)透過將人工智能嵌入遊戲、金融科技和社交平台來帶動應用；而中芯國際(00981)作為中國領先的半導體代工廠，為人工智能晶片的製造提供了硬體支持。這些上市公司共同構成了一個互補的網絡，增強了中國在人工智能領域的雄心，並強化了本輪股市上漲的結構性理由。此外，阿里的雲端基礎設施不僅是中國最大的雲端運算服務供應商，也是全球四個超大規模雲端運算供應商之一，與Amazon Web Services、Microsoft Azure及Google Cloud並列。這一點至關重要，因為超大規模雲端平台是人工智能經濟的支柱。從本土大型語言模型(LLM)到全球公認的模型，每一種新模型都需要運算能力、儲存和執行環境，而這些只有超大規模雲端平台才能提供。*家庭將儲蓄轉向金融資產，政策重點關注資本市場*隨著存款利率下降，家庭正在將儲蓄轉向金融資產。目前，股票僅佔家庭資產負債表的10%，為資產重新配置留下巨大的空間。另外，中央政治局已將資本市場置於政策核心，預示著將進一步改革和支持資本市場。而漸進的政策措施包括房地產穩定措施、加快基礎建設進度和準財政投入，都進一步強化了促增長的立場。該行指，市場很少呈現直線走勢，近期急速的上漲不太可能持續。即使如此，在結構性、周期性和政策性支持等因素的共同作用下，預期市場將呈現持久的上漲趨勢。這次反彈並非單邊上漲，更有可能是呈現穩定上漲的勢頭。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。