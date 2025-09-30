26,631.54
+8.66
(+0.03%)
26,685
-20
(-0.07%)
高水53
9,457.90
+3.78
(+0.04%)
6,372.10
+47.85
(+0.76%)
1,471.71億
3,880.01
+17.48
(+0.453%)
4,634.63
+14.58
(+0.316%)
13,539.09
+59.66
(+0.443%)
2,630.91
-2.13
(-0.08%)
114,308.0600
-3.9100
(-0.003%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.2080
休市港股: 10月1日休市；滬深港通 (北向): 10月1日至10月8日休市；滬深港通 (南向): 10月1日至10月8日休市
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最佳銀行兌換
日圓兌港元
電匯客戶買入
0.0521
電匯客戶賣出
0.0522
更新：30/09/2025 11:26:01
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.72%
1個月
3.60%
3個月
3.53%
更新：29/09/2025 11:15
最新
人氣
