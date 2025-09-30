26,596.90
-25.98
(-0.10%)
26,640
-65
(-0.24%)
高水43
9,442.17
-11.95
(-0.13%)
6,358.88
+34.63
(+0.55%)
1,592.03億
3,878.13
+15.60
(+0.404%)
4,630.35
+10.30
(+0.223%)
13,521.11
+41.68
(+0.309%)
2,627.59
-5.45
(-0.21%)
114,159.1100
-152.8600
(-0.134%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.2080
休市港股: 10月1日休市；滬深港通 (北向): 10月1日至10月8日休市；滬深港通 (南向): 10月1日至10月8日休市
恒生指數
26,596.90
-25.98
(-0.10%)
期指
高水43
26,640
-65
(-0.24%)
國企指數
9,442.17
-11.95
(-0.13%)
科技指數
6,358.88
+34.63
(+0.55%)
大市成交
1,592.03億
股票
1,401.44億
(88.028%)
窩輪
77.40億
(4.862%)
牛熊證
113.19億
(7.110%)
即時更新：30/09/2025 12:58
可賣空股票總成交
1,266.10億
主板賣空
163.29億
(12.897%)
半日數據，更新：30/09/2025 12:40
上証指數
成交：6,040.56億
3,878.13
+15.60
(+0.404%)
滬深300
4,630.35
+10.30
(+0.223%)
深証成指
13,521.11
+41.68
(+0.309%)
MSCI中國A50
2,627.59
-5.45
(-0.21%)
比特幣
資料由Binance提供
114,159.1100
-152.8600
(-0.134%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2080
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00002 中電控股02259 紫金黃金國際00020 商湯－Ｗ00700 騰訊控股01810 小米集團－Ｗ
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.15%
3個月國債孳息率
4.04%
10年-3個月國債孳息率
0.11%
更新：29/09/2025 16:15
即將公佈經濟數據
日本-新屋動工(年率)
即將公佈
30/09/2025 13:00
前值
-9.70%
市場預測
-5.20%
德國-進口物價(月率)
即將公佈
30/09/2025 14:00
前值
-0.40%
市場預測
-0.20%
HIBOR 同業拆息
隔夜
5.02%
1個月
3.54%
3個月
3.53%
更新：30/09/2025 11:15
