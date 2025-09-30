30/09/2025 11:48

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

凱利投資2025年9月30日報告指出，2025年上半年美元走弱與周期性因素有關，美國AI數據中心數量較其他十大國總和多2000個，其未來走向將影響全球股市領導權。



事實要點：

▷ 美國AI數據中心數量較其他十大國總和多約2000個

▷ 2025年上半年美元走弱主因含聯邦赤字擴大、特朗普政府政策

▷ 美元走勢與股市表現相關性持續50年

▷ 短期美元對主要亞洲貨幣大幅貶值可能性低（人民幣/日圓因素）

▷ 美國經濟中期增長或限制美元下行壓力 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道30日專訊》富蘭克林鄧普頓旗下凱利投資(ClearBridge Investments)發表最新報告，題為《美元優勢已到盡頭？如何解讀近期美元走弱》，分析了2025年上半年美元下跌的原因，並探討這是否意味著美元或將進入長期疲弱的新階段，進而對全球股市的領導格局帶來深遠影響，尤其是國際股市表現優於美股的可能性。*美經濟增長中期有望再領先，或限制美元下行壓力*文章指，2025年上半年美元走弱，引發投資者質疑過去15年的強美元格局是否已告終結。不過，近期匯率趨於穩定，顯示下跌可能與周期性因素有關。導致美元走弱的因素包括針對美國資產的避險操作、美國聯邦赤字持續擴大的結構性挑戰，以及特朗普政府的貿易與關稅政策。從中期來看，美國經濟增長有望再度領先全球，可能限制美元的下行壓力。美國在AI領域仍居全球領導地位，其數據中心數量較其他十大國家總和多約2000個。隨著支援AI的基建持續擴展，美國經濟可望憑藉生產力提升而獲得超額經濟利益，對美元形成支持。*相對主要亞洲貨幣，美元短期大幅貶值可能性不高*短期內，美元相對主要亞洲貨幣出現大幅貶值的可能性不高。中國在持續應對通縮壓力之際，不太可能容許人民幣大幅升值；日圓則仍處於顯著低估水平。雖然這些短期戰術因素未必能主導美元的長期格局轉變，但對投資者仍具重要參考價值。過去50年，美元走勢與股市相對表現密切相關。美元未來走向，將對全球股市領導權產生深遠影響。投資者應檢視其全球資產配置，因為未來十年的格局很可能與過去十年截然不同。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。