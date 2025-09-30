30/09/2025 09:24
【聚焦人幣】人幣中間價升34點子，兩連升報7.1055，創近兩周高
《經濟通通訊社30日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1055，較上個交易日升34點子，兩連升，創9月17日以來近兩周新高，較市場預測偏強約110點，上個交易日報7.1089。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1055
|-34.00
|1歐元/人民幣
|8.3351
|+35.00
|100日圓/人民幣
|4.7858
|+209.00
|1港元/人民幣
|0.9130
|-7.00
|1英鎊/人民幣
|9.5514
|+103.00
|1澳元/人民幣
|4.6761
|+145.00
|1紐元/人民幣
|4.1087
|-32.00
|1新加坡/人民幣
|5.5131
|+23.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9132
|-93.00
|1加元/人民幣
|5.1094
|+41.00
|1人民幣/林吉特
|0.5925
|+2.10
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.6602
|-457.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4291
|-106.00
|1人民幣/韓元
|196.9200
|-75.00