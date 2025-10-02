30/09/2025 09:01

【ＡＩ】寒武紀：已同步適配DS最新模型並開源推理引擎vLLM-MLU

《經濟通通訊社30日專訊》昨日DeepSeek宣布正式發布DeepSeek-V3.2-Exp模型僅4分鍾後，寒武紀(滬:688256)旗下微信公眾號發文稱，寒武紀已同步實現對深度求索公司最新模型DeepSeek-V3.2-Exp的適配，並開源大模型推理引擎vLLM-MLU源代碼。



寒武紀表示，公司一直高度重視大模型軟件生態建設，支持以DeepSeek為代表的所有主流開源大模型。借助長期活躍的生態建設和技術積累，寒武紀得以快速實現對DeepSeek-V3.2-Exp這一全新實驗性模型架構的day 0適配和優化。此外，公司一直重視芯片和算法的聯合創新，致力於以軟硬件協同的方式，優化大模型部署性能，降低部署成本。



此前，寒武紀對DeepSeek系列模型進行了深入的軟硬件協同性能優化。針對本次的DeepSeek-V3.2-Exp新模型架構，寒武紀通過Triton算子開發實現了快速適配，利用BangC融合算子開發實現了極致性能優化。寒武紀強調，依托DeepSeek-V3.2-Exp帶來的全新DeepSeek Sparse Attention機制，疊加寒武紀的極致計算效率，可大幅降低長序列場景下的訓推成本。(wn)