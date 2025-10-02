30/09/2025 16:17

【ＡＩ】智譜發布並開源GLM-4.6大模型，寒武紀、摩爾線程已適配

《經濟通通訊社30日專訊》國內大模型企業智譜正式發布並開源新一代大模型GLM-4.6，在Agentic Coding等核心能力上實現大幅躍升。這是繼DeepSeek-V3.2-Exp與Claude Sonnet 4.5之後，國慶節前業界的又一重大技術發布。



據介紹，在公開基準與真實編程任務中，GLM-4.6的代碼能力已對齊Claude Sonnet 4，超過DeepSeek-V3.2-Exp，是目前國內最強的Coding模型。



智譜官方宣布，GLM-4.6已在寒武紀(滬:688256)國產芯片上實現FP8+Int4混合量化部署，這也是首次在國產芯片上投產的該模型芯片一體化方案。同時，摩爾線程基於vLLM推理框架完成了對GLM-4.6的適配，新一代GPU可在原生FP8精度下穩定運行模型，標誌國產GPU具備與前沿大模型協同迭代能力。(wn)