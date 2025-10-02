30/09/2025 09:01

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

華為計劃2025年生產60萬片910C昇騰AI芯片（今年兩倍），2026年目標160萬片，以應對美國制裁並爭取中國市場客戶，中芯國際為主要合作夥伴。



事實要點：

▷ 2026年昇騰產量目標160萬片（2025年60萬片）

▷ 2025年產量為今年兩倍（今年約30萬片）

▷ 美國制裁致今年多數時間難大規模出貨

▷ 中國要求數據中心50%芯片須本土製造

▷ 中芯國際為主要合作夥伴 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社30日專訊》據《彭博》報道，在英偉達(Nvidia)(US.NVDA)應對地緣政治不利因素之際，華為準備明年大幅提高其最先進人工智能(AI)芯片的產量，努力贏得全球最大半導體市場的客戶。知情人士透露，華為計劃明年生產約60萬片910C昇騰芯片(Ascend)，大約是今年水平的兩倍。由於美國制裁，今年以來的多數時間，華為一直難以實現該產品的大規模出貨。知情人士說，總體來看，華為將在2026年將其昇騰產品線的產量提高至160萬片。若能實現目標，意味著華為及其主要夥伴中芯國際(00981)(滬:688981)找到了一條克服阻礙AI業務、實現中國科技自給自足的瓶頸的途徑。知情人士稱，對於2025年和2026年的預測包括庫存，以及內部對於良率或生產過程中失敗率的估算。*黃仁勳：中國芯片製造只落後美國數納秒*至於英偉達行政總裁黃仁勳在近日播客訪談中則稱，中國在芯片製造方面只是落後美國數納秒（nanosecond，十億分之一秒），並呼籲華府允許美國企業在中國市場競爭。黃仁勳表示，美國總統特朗普希望贏得人工智能競賽，這將是一場非常漫長的競賽，他明白現在正值關鍵時刻，希望世界上每個人都能在美國技術的基礎上發展。但中國一直在積極推進自身的AI基礎設施計劃，據悉已要求國內數據中心至少有50%的芯片必須來自本土同類製造商，以避免依賴美國製造的技術。華為及其昇騰910B芯片片和無CUDA生態系統，可以說是這方面的先鋒。黃仁勳強調，允許英偉達等公司向中國銷售產品，不僅有助於推廣美國科技，還能擴大美國的地緣政治影響力，符合美國利益。他亦希望中國繼續對外來投資保持開放，亦希望中國企業參與全球競爭。(ry)