【數據解讀】彭博：9月PMI印證中國經濟動能減弱，政策支持需加碼

《經濟通通訊社30日專訊》據《彭博經濟研究》分析，最新中國PMI數據印證該行預期--9月份經濟增長繼續放緩，但幅度較8月有所收窄。由於天氣狀況好轉，部分受九三閱兵影響的企業恢復生產，拖累經濟增長的製造業和建築業下滑態勢得到緩解。隨著假期旅遊旺季結束，服務業景氣水平進一步回落。



9月官方製造業PMI略高於預期，從8月的49.4上升至49.8，表明收縮速度放緩。但製造業PMI已經是連續第六個月處於收縮區。此前普遍預期為49.6，彭博經濟研究預估是49.2。RatingDog製造業PMI升幅更大，從8月的50.5上升到了51.2，表明製造業活動擴張速度加快，之前經濟學家普遍預期會降到50.2，彭博預測會暴跌至49.5。



撇開季節性和其他臨時性因素帶來的波動，政策支持力度亟需加強，避免經濟出現更大幅度的下滑。中國人民銀行預計會在第四季度下調利率。另外，彭博注意到政府在微調推出的政策工具，為經濟活動提供支持。(ry)