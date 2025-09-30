26,629.38
+6.50
(+0.02%)
26,685
-20
(-0.07%)
高水56
9,456.95
+2.83
(+0.03%)
6,372.19
+47.94
(+0.76%)
1,472.16億
3,880.18
+17.65
(+0.457%)
4,634.70
+14.65
(+0.317%)
13,539.56
+60.13
(+0.446%)
2,630.91
-2.13
(-0.08%)
114,308.0600
-3.9100
(-0.003%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.2080
休市港股: 10月1日休市；滬深港通 (北向): 10月1日至10月8日休市；滬深港通 (南向): 10月1日至10月8日休市
09988 阿里巴巴－Ｗ
00002 中電控股
02259 紫金黃金國際
00020 商湯－Ｗ
00700 騰訊控股
01810 小米集團－Ｗ
定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
即將公佈經濟數據
澳洲-官方指標利率
即將公佈
30/09/2025 12:30
前值
3.60%
市場預測
3.60%
日本-新屋動工(年率)
即將公佈
30/09/2025 13:00
前值
-9.70%
市場預測
-5.20%
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.72%
1個月
3.60%
3個月
3.53%
更新：29/09/2025 11:15
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.20%
3個月國債孳息率
4.02%
10年-3個月國債孳息率
0.18%
更新：26/09/2025 16:15
最新
