30/09/2025 10:24

《經濟通通訊社30日專訊》上海樹圖區塊鏈研究院(Conflux)首席技術官楊光對《路透》表示，本月在哈薩克推出全球首個受監管的離岸人民幣掛勾穩定幣AxCNH，是中國政府將區塊鏈技術用於跨境貿易計劃的一部分。儘管此次活動很低調，但它可能會產生「蝴蝶效應」，有可能重塑跨境支付。AxCNH是與離岸人民幣掛勾的加密貨幣，由總部位於香港的金融科技公司AnchorX於9月17日在哈薩克獲得許可後推出，Conflux為其提供技術支持。此舉表明中國有意削弱美元在加密貨幣領域的主導地位，也反映了中國多管齊下推動人民幣國際化的決心，其中包括推廣人行數字人民幣。楊光指出，隨著美元穩定幣的增長，「你能想象10年、20年後的數字世界，人民幣在區塊鏈上沒有一席之地嗎？當然不能」，而發行離岸人民幣掛勾穩定幣理論上不需要人民銀行的批准，如果此舉被用來促進跨境貿易，中國政府將予以支持。他續稱，作為一個大國，中國不能錯過任何有潛力的技術，並將在包括區塊鏈在內的各個方向進行投資，而Conflux受政府委託建立一個區塊鏈平台，將中國的「一帶一路 」倡議中的國家聯繫起來。AnchorX在其網站上稱，新推出的人民幣穩定幣是傳統金融之外的一種具有成本效益和效率的支付方式，將促進「一帶一路」國家和中國離岸實體之間的跨境交易。AnchorX由Conflux和中國弘毅投資(Hony Capital)支持。該公司稱，在獲得哈薩克金融監管部門的許可後，發行了該穩定幣。(jq)