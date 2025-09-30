30/09/2025 17:35
《中國監管》外匯局：截至6月末中國對外淨資產3.8萬億美元
《經濟通通訊社30日專訊》國家外匯管理局公布2025年6月末中國國際投資頭寸表，2025年6月末，中國對外金融資產110645億美元，對外負債72555億美元，對外淨資產38090億美元。
在對外金融資產中，直接投資資產33491億美元，證券投資資產16942億美元，金融衍生工具資產263億美元，其他投資資產23679億美元，儲備資產36271億美元，分別佔對外金融資產的30%、15%、0.2%、21%和33%；在對外負債中，直接投資負債37174億美元，證券投資負債21607億美元，金融衍生工具負債263億美元，其他投資負債13511億美元，分別佔對外負債的51%、30%、0.4%和19%。
按SDR計值，2025年6月末，中國對外金融資產80528億SDR，對外負債52806億SDR，對外淨資產27722億SDR。(jq)
