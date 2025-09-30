30/09/2025 09:40

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升4點子，報7.12

《經濟通通訊社30日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1055，較上個交易日升34點子，兩連升，創9月17日以來近兩周新高，較市場預測偏強約110點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開4點子，報7.1200，上個交易日即期匯率收盤報7.1204。



市場開始應對美國政府可能停擺的風險，美元和美債收益率下滑，這助力人民幣中間價反彈；當然中國國慶長假在即，市場交投意願料回落，日內即期大概率持穩以待，等待關鍵風險釋放。



平安銀行報告指出，在多重利好因素支撐下，人民幣貶值基礎不足，但同時考慮到短期美國經濟數據持續超預期表現對美指構成提振，或階段性施壓人民幣，預計人民幣匯率寬幅震盪可能性增加，預計本周主要在7.11-7.16區間震盪。(jq)