30/09/2025 16:38

【聚焦人幣】人幣即期收升18點子報7.1186，創一周高，全月升0.2%

《經濟通通訊社30日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1186，較上個交易日4時30分收盤價升18點子，兩連升，創9月23日以來一周新高，全日在7.1180至7.1275之間波動。全月計，人民幣即期升值0.2%。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升33點子，報7.1262。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1055，較上個交易日升34點子，兩連升，創9月17日以來近兩周新高，較市場預測偏強約110點。



交易員稱，國慶長假臨近，另外美國政府存在停擺可能，市場參與意願不強，日內人民幣大概率平穩運行，待節後再尋方向。



市場人士指出，美國政府停擺會影響市場信心，美元可能承壓，停擺時間越長，市場擾動越大；對人民幣匯率而言，穩中略升仍是當前中國經濟基本面的最優選擇。



招商銀行研究院最新月報認為，短期人民幣匯率可能會維持偏強態勢，但中期仍將維持雙向波動，一方面美元暫無趨勢性走弱動力，另外中美利差倒掛短期內很難顯著改善，而且關稅掣肘仍在。(jq)