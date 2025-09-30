30/09/2025 09:44

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

2025年9月中國官方製造業PMI升至49.8%（環比+0.4%），略優預期49.7%，連續6個月低於榮枯線但為3月以來最高；生產指數升至51.9%，大型企業PMI達51.0%，綜合PMI微升至50.6%。



事實要點：

▷ 生產指數51.9%（環比+1.1個百分點）

▷ 製造業PMI 49.8%（環比+0.4%，連續6個月收縮）

▷ 大型企業PMI 51.0%（環比+0.2個百分點）

▷ 非製造業PMI 50.0%（環比-0.3個百分點）

▷ 郵政、電信等服務業PMI超60%

《經濟通通訊社30日專訊》中國製造業景氣水平繼續改善。國家統計局公布，9月製造業採購經理指數（PMI）為49.8%，比8月上升0.4個百分點，略優於預期的49.7%，連續第六個月處於收縮區間，亦是自今年3月以來新高。從企業規模看，大型企業PMI為51.0%，比上月上升0.2個百分點，高於臨界點；中型企業PMI為48.8%，比上月下降0.1個百分點，低於臨界點；小型企業PMI為48.2%，比上月上升1.6個百分點，仍低於臨界點。*生產指數、新訂單指數等均上升*從分類指數看，生產指數為51.9%，比上月上升1.1個百分點，表明製造業生產擴張加快。新訂單指數為49.7%，比上月上升0.2個百分點，表明製造業市場需求景氣水平繼續改善。原材料庫存指數為48.5%，比上月上升0.5個百分點，表明製造業主要原材料庫存量降幅繼續收窄。從業人員指數為48.5%，比上月上升0.6個百分點，表明製造業企業用工景氣度改善。供應商配送時間指數為50.8%，比上月上升0.3個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間持續加快。*非製造業PMI降至50%，綜合PMI微升至50.6%*9月，非製造業商務活動指數為50.0%，比上月下降0.3個百分點，位於臨界點，非製造業業務總量總體穩定。分行業看，建築業商務活動指數為49.3%，比上月上升0.2個百分點；服務業商務活動指數為50.1%，比上月下降0.4個百分點。從服務業行業看，郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數均位於60.0%以上高位景氣區間；餐飲、房地產、文化體育娛樂等行業商務活動指數均低於臨界點。9月，綜合PMI產出指數為50.6%，比上月上升0.1個百分點，持續高於臨界點，表明中國企業生產經營活動總體擴張繼續加快。(sl)