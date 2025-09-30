26,626.37
+3.49
(+0.01%)
26,685
-20
(-0.07%)
高水59
9,456.82
+2.70
(+0.03%)
6,371.58
+47.33
(+0.75%)
1,474.53億
3,880.90
+18.37
(+0.476%)
4,635.50
+15.45
(+0.334%)
13,540.84
+61.41
(+0.456%)
2,631.27
-1.77
(-0.07%)
114,308.0600
-3.9100
(-0.003%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.2080
休市港股: 10月1日休市；滬深港通 (北向): 10月1日至10月8日休市；滬深港通 (南向): 10月1日至10月8日休市
