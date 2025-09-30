30/09/2025 09:58

中國2025年9月RatingDog製造業PMI升至51.2（高於預期50.3），為3月後新高，主因新訂單加速增長及新出口訂單自3月首次擴張



事實要點：

▷ 9月PMI 51.2（前值50.5，預期50.3）

▷ 新出口訂單自3月首次回榮枯線上方

▷ 採購增速創2024年11月後最快

▷ 投入成本漲幅達10個月最高（低於長期均值）

▷ 企業信心創3月後新高（仍低於長期均值）

《經濟通通訊社30日專訊》中國9月RatingDog中國製造業PMI從8月的50.5升至51.2，優於預期的50.3，為3月以來新高，製造業整體持續改善*新訂單加速增長，新出口訂單重回擴張*最近製造業景氣改善，關鍵在於新訂單的加速增長。需求基本面改善、企業致力促銷、新品發布，共同推動最近新業務總量的增長，並且創下2月後最高增速。新訂單指數環比改善，新出口訂單指數更是自3月以來首次回到榮枯線上方，該讀數雖不高，卻扭轉了此前連續收縮的趨勢，對緩和市場關於出口走弱的擔憂起到了提振作用。新接業務量上升，帶動製造業產量錄得3個月來最快增速。隨著新訂單量和產量增長，中國製造商在9月相應增加採購，並且增速可觀，為去年11月後最快，採購庫存量也因此上升。成品庫存也錄得增長，原因是製造商增產和著力重構庫存。*整體用工量仍下降，原材料購進價格續擴張*新業務量增加，也同時導致9月業務積壓進一步加劇，積壓率更是創下2024年5月後最高記錄。部分製造商因此增加用工，但製造業整體用工量仍然繼續下降，許多企業表示需要顧及成本。第三季度末，雖然生產資料的供應狀況改善，但其平均購進價格仍繼續上揚。據反映，當月產品供應及供應商溝通皆有改善，平均交付周期在7個月來首次出現縮短。原材料庫存增速放緩，產成品庫存繼續累庫。市場較為關心的價格方面，原材料購進價格仍處擴張區間，據調研反饋，原材料價格上漲主要受金屬和肉類價格走高帶動，而上月止跌的出廠價格受到終端市場競爭激烈的影響，於本月再回收縮區間，但跌幅較為溫和。調查樣本企業表示，金屬和肉類價格走高，導致整體費用上升。當月投入成本漲幅為10個月來最高，但仍低於長期均值。*製造商信心3月以來最高，冀有扶持政策*與投入成本的趨勢相反，製造業產品平均銷售價格打破8月的持平狀態，在9月出現輕微下跌。據反映，製造業競爭激烈，為支撐銷售，廠商大部分自行消化成本漲幅。雖然出口商為應對投入成本上升而繼續上調出口價格，但9月加價幅度僅算輕微。整體而言，對於未來一年的產出預期，中國製造商的信心在9月有所改善，樂觀度居3月後最高。企業寄望業務發展措施和政府扶持政策，在未來一年會有助刺激銷售和提振產量。不過，當月信心度仍低於長期均值。*創辦人：「反內捲」下企業盈利空間續承壓*RatingDog創始人姚煜點評稱，整體來看，9月RatingDog中國製造業PMI的改善情況更加全面，僅出廠價格與就業人員指標仍處收縮區間，其餘分項均處於擴張區間。「反內捲」相關政策的影響下，原材料價格持續上漲，企業盈利空間持續承壓。(sl)