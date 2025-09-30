30/09/2025 17:45

【聚焦人幣】6月末中國外債餘額2.4萬億美元，較3月末微降0.6%

《經濟通通訊社30日專訊》國家外匯管理局公布2025年6月末中國全口徑外債數據，截至2025年6月末，中國全口徑（含本外幣）外債餘額為174, 437億元人民幣（等值24368億美元，不包括中國香港特區、中國澳門特區和中國台灣地區對外負債，下同）。



從期限結構看，中長期外債餘額為74009億元人民幣（等值10339億美元），佔42%；短期外債餘額為100428億元人民幣（等值14029億美元），佔58%。外匯局表示，短期外債餘額中，與貿易有關的信貸佔34%。中國外債主要指標均在國際公認的安全線以內，中國外債風險總體可控。



國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌表示，2025年二季度，中國外債形勢平穩。一是外債規模基本穩定。截至2025年6月末，中國全口徑（含本外幣）外債餘額為24368億美元，較2025年3月末微降0.6%。二是外債結構邊際改善。從幣種結構看，本幣外債佔比52.1%，與2025年3月末持平；從期限結構看，中長期外債佔比42.4%，較2025年3月末上升0.2個百分點。總的來看，中國外債規模及幣種結構保持基本穩定，期限結構有所優化。(jq)