30/09/2025 16:08

《新股掛牌》紫金黃金國際(2259)收高逾68%高於開市，每手賺4901元

《經濟通通訊社30日專訊》紫金黃金國際(02259)今日首掛，收報120.6元，較招股價71.59元高出68.5%；成交9787萬股，涉資112.11億元。一手100股，不考慮交易費用，每手帳面賺4901元。



紫金黃金國際今早開報111.5元，較招股價71.59元高出55.7%，每手賺3991元。



紫金黃金國際及紫金礦業(02899)分別公布，紫金黃金國際指最終發售價每股71.59元，香港公開發售部分共有約35萬人申請，超額認購約239.74倍，認購一手100股的約9萬人中有4.51萬人獲配股份，分配比率50%，認購7萬股方穩獲4手。。



「頂頭槌飛」涉1744.95萬股，共有33人申請，各獲1.88萬股，分配比率0.11%，香港公開發售部分股份數目未有改變，至於國際發售超額認購19.38倍。該集團招股集資約249.84億元。(hc)