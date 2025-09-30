30/09/2025 09:06

【特朗普新政】萬斯與民主黨議員對話無果，表示美國正走向政府停擺

《經濟通通訊社30日專訊》美國副總統萬斯周一（29日）在與民主黨國會領袖談判破裂後表示，美國政府正走向停擺，並將責任歸咎於民主黨議員。



萬斯說：「我認為我們正走向政府停擺，因為民主黨議員不會做正確的事。我希望他們能改變想法，但我們拭目以待。」



美國總統特朗普在10月1日停擺大限前不到48小時，與國會兩黨的主要領袖會面。不過，雙方在民主黨提出的要求上並未拉近分歧，這些要求包括延長醫療補貼，以及撤銷今年早些時候通過，對醫療補助資金的削減。



*舒默：「我們之間仍有很大分歧」*



參議院民主黨領袖舒默會後表示：「如果他（特朗普）能接受我們在醫療和資金削減問題上提出的一些要求，我們認為美國人民也支持，他就能避免政府停擺，但我們之間仍有很大分歧。」



儘管共和黨在參議院佔據多數席位，但共和黨仍需要至少8名民主黨議員投票支持，才能使任何資金法案過關。(rc)