直播中 : 開市Good Morning - 開市Good Morning
26,746.50
+123.62
(+0.46%)
26,807
+102
(+0.38%)
高水61
9,500.30
+46.18
(+0.49%)
6,386.51
+62.26
(+0.98%)
638.20億
3,872.22
+9.69
(+0.251%)
4,635.38
+15.33
(+0.332%)
13,568.06
+88.63
(+0.658%)
2,646.13
+13.09
(+0.50%)
114,446.3400
+134.3700
(0.118%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.2080
休市港股: 10月1日休市；滬深港通 (北向): 10月1日至10月8日休市；滬深港通 (南向): 10月1日至10月8日休市
恒生指數
26,746.50
+123.62
(+0.46%)
期指
高水61
26,807
+102
(+0.38%)
國企指數
9,500.30
+46.18
(+0.49%)
科技指數
6,386.51
+62.26
(+0.98%)
大市成交
638.20億
股票
563.15億
(88.241%)
窩輪
18.52億
(2.903%)
牛熊證
56.52億
(8.856%)
即時更新：30/09/2025 09:55
可賣空股票總成交
2,770.44億
主板賣空
409.01億
(14.763%)
更新：29/09/2025 16:59
上証指數
成交：2,629.31億
3,872.22
+9.69
(+0.251%)
滬深300
4,635.38
+15.33
(+0.332%)
深証成指
13,568.06
+88.63
(+0.658%)
MSCI中國A50
2,646.13
+13.09
(+0.50%)
比特幣
資料由Binance提供
114,446.3400
+134.3700
(0.118%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2080
