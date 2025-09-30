30/09/2025 09:18

【特朗普新政】西太平洋銀行：美國政府若停擺，對美元造成的負面影響比以往更大

《經濟通通訊社30日專訊》西太平洋銀行表示，此次美國政府停擺，可能使美元面臨比以往更大的拋售壓力。



外匯策略主管Richard Franulovich表示，博彩平台Polymarket顯示的政府停擺可能性高達87%，凸顯停擺的不可避免。他認為這次可能比以往政府停擺對美元的影響更為負面。



*進口產品調查繼續進行*



與此同時，即使美國政府停擺，該國對特定進口產品的調查也會繼續進行，以便為進一步徵收關稅奠定基礎。



美國商務部在周一（29日）發布的停工應急計劃中表示，將繼續「開展必要工作，應對進口物項對國家安全的影響。」(rc)