直播中 : 開市Good Morning - 開市Good Morning
直播中 : 開市Good Morning - 開市Good Morning
26,752.64
+129.76
(+0.49%)
26,811
+106
(+0.40%)
高水58
9,502.79
+48.67
(+0.51%)
6,386.69
+62.44
(+0.99%)
639.49億
3,872.72
+10.19
(+0.264%)
4,635.93
+15.88
(+0.344%)
13,562.18
+82.75
(+0.614%)
2,646.13
+13.09
(+0.50%)
114,446.3400
+134.3700
(0.118%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.2080
休市港股: 10月1日休市；滬深港通 (北向): 10月1日至10月8日休市；滬深港通 (南向): 10月1日至10月8日休市
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,752.64
+129.76
(+0.49%)
期指
高水58
26,811
+106
(+0.40%)
國企指數
9,502.79
+48.67
(+0.51%)
科技指數
6,386.69
+62.44
(+0.99%)
大市成交
639.49億
股票
564.45億
(88.265%)
窩輪
18.52億
(2.897%)
牛熊證
56.52億
(8.838%)
即時更新：30/09/2025 09:55
可賣空股票總成交
2,770.44億
主板賣空
409.01億
(14.763%)
更新：29/09/2025 16:59
上証指數
成交：2,674.40億
3,872.72
+10.19
(+0.264%)
滬深300
4,635.93
+15.88
(+0.344%)
深証成指
13,562.18
+82.75
(+0.614%)
MSCI中國A50
2,646.13
+13.09
(+0.50%)
比特幣
資料由Binance提供
114,446.3400
+134.3700
(0.118%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2080
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

2025秋冬大熱美拉德棕色穿搭！西班牙當紅姊妹品牌 CORD...
Fashion 先行入手

2025秋冬大熱美拉德棕色穿搭！西班牙當紅姊妹品牌 CORD...
政經專訪

【一本萬利】兩「燃料」續推動港股，買銀債外高息之選還有… #林本利（繁體字幕）
阿仙奴高一班，強攻紐卡素；水晶宮防守佳，博和利物浦
吃喝玩樂 足球俱樂部

阿仙奴高一班，強攻紐卡素；水晶宮防守佳，博和利物浦
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00002 中電控股09988 阿里巴巴－Ｗ02259 紫金黃金國際00700 騰訊控股00020 商湯－Ｗ01810 小米集團－Ｗ
股票
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
114,446.34
+134.37
+0.118%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,202.8000
-12.2700
-0.291%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.6870
-0.0080
-1.151%
更新：30/09/2025 09:50
最新重要數據
加拿大-國內生產總值(年率)
公佈值
0.90%
公佈日期
26/09/2025 20:30
美國-國內生產總值(年度化)(季率)
公佈值
3.80%
公佈日期
25/09/2025 20:30
澳洲-消費者物價指數(年率)
公佈值
3.00%
公佈日期
24/09/2025 09:30
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,846.6700
+13.7400
+0.358%
XAG 白銀現貨
46.9325
+0.1249
+0.267%
更新：30/09/2025 09:50
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處