30/09/2025 09:48

【特朗普新政】YouTube同意為封鎖特朗普帳戶賠償2450萬美元

《經濟通通訊社30日專訊》YouTube同意支付2450萬美元，就2021年1月6日美國國會騷亂後，特朗普的帳號被暫停的訴訟達成和解。



美國加州北區地方法院周一（29日）公布的文件顯示，該和解協議「不構成被告或相關方承認責任或過失」。



特朗普在2021年中起訴YouTube、Facebook和推特，此前這些公司出於對煽動暴力的擔憂，在其平台上暫停特朗普的帳號。



自從特朗普於今年1月重返白宮以來，科技公司一直在解決與他爭議。Facebook在一月表示，同意支付2500萬美元來解決與特朗普的訴訟。接下來的一個月，馬斯克旗下的X（前稱推特）同意以大約1000萬美元的價格了結與特朗普有關的訴訟。(rc)