30/09/2025 10:24

【風雲人物】造假帳騙走摩根大通1.75億美元，90後美國女企業家獲刑7年

《經濟通通訊社30日專訊》美國90後女企業家賈維斯(Charlie Javice)於周一（29日）被判7年多監禁，罪名是欺騙摩根大通以1.75億美元，收購她的大學助學金創業公司Frank。



賈維斯在法庭上含淚發言，請求摩根大通股東、她的家人、Frank的員工、投資者和客戶原諒她。她表示：「28歲的時候，我做了一件與我的成長經歷背道而馳的事情。沒有一天我不感到深深的悔恨。」



賈維斯於2017年創立了Frank，並因簡化學生申請大學助學金的方法而贏得讚譽。摩根大通在2021年9月收購Frank，但發現無法向Frank大部分客戶群發送電郵，並得出結論，她偽造了客戶名單。據檢方稱，賈維斯聲稱她有425萬客戶，但實際數字只有不到30萬。



今年3月，33歲的賈維斯被判四項詐欺和共謀罪名成立，罪名是偽造Frank的客戶名單，使公司的用戶數量看起來比實際多。賈維斯的律師主張判處18個月監禁，而曼哈頓聯邦檢察官辦公室的檢察官則要求判處12年監禁。(rc)